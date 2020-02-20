«До слез»: Джиган записал трогательное видео с новорожденным сыном

Известный рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в четвертый раз стал отцом. Супруга Оксана Самойлова подарила ему сына. Музыкант не может нарадоваться этому событию, и публикует кадры со своим наследником.

Ранее артист уже показывал снимки малыша, сделанные в первые минуты его жизни, а теперь записал трогательное видео с новорожденным мальчиком. На кадрах, которые Джиган выложил в Instagram, ребенок лежит в кроватке. Отец при этом гладит его по головке и с нежностью в голосе произносит:

«Сыночек мой, Давид!»

Фанаты звездной пары не могли налюбоваться младенцем и пожелали в комментариях ему здоровья и благополучия.

Instagram @iamgeegun

«Самое милое за сегодня!»

«Маленький комочек счастья!»

«До слез!»

«Пусть будет здоровеньким! Счастья вашей большой и красивой семье!»

«Какой сладкий!» — восхищаются фолловеры.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, роды Оксаны Самойловой проходили в одной из клиник Майами. Модель пока из больницы не выписали. Сыну родители дали двойное имя – Давид Денис.