«До слез»: Джиган записал трогательное видео с новорожденным сыном
Оксана Самойлова родила наследника певцу пару дней назад и еще находится в роддоме.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Известный рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в четвертый раз стал отцом. Супруга Оксана Самойлова подарила ему сына. Музыкант не может нарадоваться этому событию, и публикует кадры со своим наследником.
Ранее артист уже показывал снимки малыша, сделанные в первые минуты его жизни, а теперь записал трогательное видео с новорожденным мальчиком. На кадрах, которые Джиган выложил в Instagram, ребенок лежит в кроватке. Отец при этом гладит его по головке и с нежностью в голосе произносит:
«Сыночек мой, Давид!»
Фанаты звездной пары не могли налюбоваться младенцем и пожелали в комментариях ему здоровья и благополучия.
«Самое милое за сегодня!»
«Маленький комочек счастья!»
«До слез!»
«Пусть будет здоровеньким! Счастья вашей большой и красивой семье!»
«Какой сладкий!» — восхищаются фолловеры.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, роды Оксаны Самойловой проходили в одной из клиник Майами. Модель пока из больницы не выписали. Сыну родители дали двойное имя – Давид Денис.
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