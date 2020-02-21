Супруга рэпера Джигана 31-летняя Оксана Самойлова поделилась с подписчиками радостной новостью — ее выписали из роддома. 18 февраля модель родила четвертого ребенка — долгожданного сына Давида. Важное событие произошло в клинике в Майами. Об этом пишет Тeleprogramma.pro.

Знаменитость опубликовала в Instagram трогательное фото, на котором позирует, лежа в постели, и держа на руках маленького сына. Рядом с кроватью счастливой мамочки на тумбочке стоит огромный букет цветов.

«Самое приятное, что уже сегодня мы выписываемся! На третий день после „кс“ (кесарево сечение — Прим. ред.)! Я, конечно, не супер бодрая, но дойти до машины точно смогу. Буду приходить в себя уже дома. А дома точно лучше!» — заявила жена музыканта.

Instagram @samoylovaoxana

Поклонники Оксаны Самойловой с нетерпением ждали появления на свет нового члена звездного семейства. Фанаты принялись поздравлять модель с рождением малыша и быстрой выпиской.

«Вся страна ждала вашего мальчика больше, чем вы!»

«Я так рада за вас, будто сама родила!»

«Если честно, тоже не представляю Оксану мамой мальчика», — написали фолловеры.

Оксана Самойлова и Джиган, помимо новорожденного Давида, воспитывают трех дочек: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухгодовалую Майю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксана Самойлова рассказала о самочувствии после родов.