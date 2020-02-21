«Буду приходить в себя дома!» — Оксану Самойлову выписали из роддома с новорожденным сыном
Жена Джигана родила четвертого ребенка — мальчика Давида. Все предыдущие дети семейной пары — девочки.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Супруга рэпера Джигана 31-летняя Оксана Самойлова поделилась с подписчиками радостной новостью — ее выписали из роддома. 18 февраля модель родила четвертого ребенка — долгожданного сына Давида. Важное событие произошло в клинике в Майами. Об этом пишет Тeleprogramma.pro.
Знаменитость опубликовала в Instagram трогательное фото, на котором позирует, лежа в постели, и держа на руках маленького сына. Рядом с кроватью счастливой мамочки на тумбочке стоит огромный букет цветов.
«Самое приятное, что уже сегодня мы выписываемся! На третий день после „кс“ (кесарево сечение — Прим. ред.)! Я, конечно, не супер бодрая, но дойти до машины точно смогу. Буду приходить в себя уже дома. А дома точно лучше!» — заявила жена музыканта.
Поклонники Оксаны Самойловой с нетерпением ждали появления на свет нового члена звездного семейства. Фанаты принялись поздравлять модель с рождением малыша и быстрой выпиской.
«Вся страна ждала вашего мальчика больше, чем вы!»
«Я так рада за вас, будто сама родила!»
«Если честно, тоже не представляю Оксану мамой мальчика», — написали фолловеры.
Оксана Самойлова и Джиган, помимо новорожденного Давида, воспитывают трех дочек: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухгодовалую Майю.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксана Самойлова рассказала о самочувствии после родов.
Нашли ошибку?