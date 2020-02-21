В Петербурге квартиру врача обокрали на шесть миллионов рублей

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 20 февраля на Богатырском проспекте в Приморском районе.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Квартиру врача одного из петербургских диспансеров обокрали на шесть миллионов рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 20 февраля на Богатырском проспекте в Приморском районе.

53-летняя хозяйка рассказала правоохранителям, что неизвестный подобрал ключи к входной двери, проник в жилище и похитил около 200 тысяч рублей, 1000 долларов, 1000 евро, а также ювелирные украшения на сумму 90 тысяч долларов. Общая сумма ущерба оценена в более чем шесть миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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