«Одиночка, как я»: каким дочь Евстигнеева запомнила своего отца

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 55 0

Актриса не берется судить о карьере артиста — для нее он прежде всего папа.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

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Дочь Евгения Евстигнеева заявила, что ее отец был одиночкой

Народный артист СССР Евгений Евстигнеев при жизни был добрым и душевным человеком, но в то же время интровертом. Об этом заявила его дочь, актриса Мария Селянская на открытии мемориальной доски отцу в Москве.

«Он очень добрым был, душевным. Но, действительно, он был одиночкой, как, собственно говоря, и я. Я пошла по его стопам. Или, как сейчас говорят, интровертом», — призналась артистка.

Селянская также отметила, что не может оценивать творческую деятельность своего отца со стороны. Актриса подчеркнула, что для нее он всегда оставался папой, а не исполнителем ролей.

«Я не могу смотреть со стороны и оценивать его роли. Я вижу папу, и я не могу выделить. Меня спрашивают: „Какая его роль вам больше нравится?“. Я не могу, для меня это невозможно», — добавила она.

Ранее Селянская рассказала о своем пристрастии к курению. Она уверена, что никогда не откажется от этой вредной привычки и считает ее своей фишкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Одиночка, как я»: каким дочь Евстигнеева запомнила своего отца

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