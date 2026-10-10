Минпросвещения: с января 2027 года курс по ИИ станет обязательным во всех школах

С января 2027 года в российских школах планируют ввести обязательный курс по искусственному интеллекту (ИИ) и информационной безопасности. Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещения РФ.

В пресс-службе ведомства отметили, что новые занятия предназначены для учеников с 5 по 11 классы. В некоторых российских школах занятия по ИИ и информационной безопасности в рамках пилотного проекта начали проводить еще этой осенью. С января курсы станут обязательными и охватят все учебные заведения страны. Они войдут в школьное расписание по аналогии с «Разговорами о важном».

В Минпросвещения РФ добавили, что цель курсов по ИИ и информационной безопасности — сформировать у детей целостное представление о работе искусственного интеллекта. При этом большая часть занятий будет посвящена борьбе с кибермошенниками. Школьникам, в том числе расскажут, как преступники с помощью современных технологий могут обмануть граждан.

В сентябре 2026 года Минпросвещения РФ разрешило использовать ИИ в школах. Однако основная роль в образовательном процессе все равно отведена педагогам. Во время занятий учащиеся могут обращаться за помощью к ИИ, но это должно происходить под контролем учителя.

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