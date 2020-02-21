Житель Ленобласти свел счеты с жизнью из-за долгов по кредитам

Житель Ленинградской области свел счеты с жизнью из-за большого количества долгов по кредитам. Как стало известно 5-tv.ru, трагический инцидент произошел 20 февраля в городе Волосово.

47-летний мужчина, прежде, чем осуществить задуманное, оставил родственникам записку. В ней он попросил прощения за то, что не справился с большим количеством выплат по имеющимся займам.

Правоохранительные органы проводят проверку.