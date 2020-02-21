Житель Ленобласти свел счеты с жизнью из-за долгов по кредитам
| Василий Заика Криминал 46
Инцидент произошел 20 февраля в городе Волосово.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Житель Ленинградской области свел счеты с жизнью из-за большого количества долгов по кредитам. Как стало известно 5-tv.ru, трагический инцидент произошел 20 февраля в городе Волосово.
47-летний мужчина, прежде, чем осуществить задуманное, оставил родственникам записку. В ней он попросил прощения за то, что не справился с большим количеством выплат по имеющимся займам.
Правоохранительные органы проводят проверку.
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