Житель Ленобласти свел счеты с жизнью из-за долгов по кредитам

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Василий Заика
46

Инцидент произошел 20 февраля в городе Волосово.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Житель Ленинградской области свел счеты с жизнью из-за большого количества долгов по кредитам. Как стало известно 5-tv.ru, трагический инцидент произошел 20 февраля в городе Волосово.

47-летний мужчина, прежде, чем осуществить задуманное, оставил родственникам записку. В ней он попросил прощения за то, что не справился с большим количеством выплат по имеющимся займам.

Правоохранительные органы проводят проверку.

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