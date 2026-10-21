Ходит с тростью после операции: что случилось с звездой «101 далматинца» Гленн Клоуз

Актриса Гленн Клоуз перенесла операцию по полной замене тазобедренного сустава

Американская актриса Гленн Клоуз восстанавливается после операции по полной замене тазобедренного сустава. Об этом 79-летняя артистка рассказала об этом в соцсетях.

По словам звезды фильма «101 далматинец», хирургическое вмешательство потребовалось из-за плохого состояния левого сустава.

«Я хотела выйти на связь и поблагодарить вас за вашу любовь, а также объяснить, почему я хожу с тростью. Мне полностью заменили тазобедренный сустав после того, как выяснилось, что мое левое бедро в очень плохом состоянии», — рассказала Клоуз.

Сейчас актриса сосредоточена на восстановлении физической формы. Она хочет быть готовой к новым профессиональным задачам и надеется, что вскоре сможет обходиться без трости.

Несмотря на операцию, Клоуз рассчитывает участвовать в запланированных мероприятиях. В конце месяца ей предстоит поездка на премьеру в Лондон, после которой она намерена вернуться в Нью-Йорк для продвижения второго сезона драмы «Все справедливо».

Актриса признала, что пока не готова к чрезмерным нагрузкам, но заверила подписчиков в хорошем самочувствии. Во время восстановления рядом с ней находятся близкие.

«Не волнуйтесь, я прекрасно себя чувствую!» — подчеркнула Клоуз.

Гленн Клоуз — одна из самых титулованных актрис современного Голливуда. На ее счету восемь номинаций на «Оскар» — рекорд среди ныне живущих актрис. При этом статуэтка пока так и не досталась ей, что сделало Клоуз символом упорства и мастерства.

Ее путь начался с театральной сцены и бродвейских постановок, а в кино она быстро зарекомендовала себя как актриса, способная играть сложные, неоднозначные характеры: от одержимой Алекс Форрест в «Роковом влечении» до расчетливой маркизы де Мертей в «Опасных связях».

Позже Клоуз не боялась экспериментировать. Она сыграла эксцентричную Круэллу де Виль в «101 далматинце», а в зрелые годы раскрылась в тонких психологических драмах вроде «Жены» и «Элегии Хиллбилли». За десятилетия карьеры Клоуз доказала, что умеет одинаково убедительно быть и злодейкой, и героиней, и женщиной, чья сила — в молчании и внутренней борьбе.

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