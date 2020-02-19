Наташа Королева поделилась милыми детскими видео сына в день его 18-летия
Артистка вместе с супругом устроили настоящий сюрприз для Архипа.
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Фото, видео: Instagram @arkhipglushko
Сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко 19 февраля исполнилось 18 лет. Звездная мама поздравила повзрослевшего наследника, опубликовав на своей странице в Instagram кадры из семейного архива.
В сторис своего аккаунта Королева выложила несколько детских фото Архипа. Также певица поделилась с поклонниками видео, на которых ее маленький сын проводит время с другом. На одном из роликов мальчики что-то увлеченно изучают в телефоне, а на втором видео — едут на детской машинке. Архип в красных шортиках сидит на пассажирском сидении и сопровождает поездку рыком и ревом.
Также в сторис Наташа показала, как они с супругом готовились поздравить наследника с совершеннолетием. В кадре они вместе идут по улице, при этом Тарзан несет огромную охапку воздушных шаров — артиста едва видно за ними.
«Сыну 18 лет, папа тащит шары. Боже, кто бы мог подумать — 18 лет! С ума сойти!» — рассуждает певица.
В основной ленте Королева тоже оставила для сына праздничную публикацию. Подписчики артистки присоединились к поздравлениям.
«Уже взрослый мужчина! Поздравляем!»
«Наташа, у вас получился красивый сынок! Держитесь, девчонки!» — пишут фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Королева показала фото мужа в «идеальной» форме.
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