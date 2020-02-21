Сердобольную пенсионерку «развели» на миллион рублей в центре Москвы

Мошенники выманили у сердобольной московской пенсионерки миллион рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел среди бела дня 19 февраля в Воротниковском переулке.

83-летняя женщина рассказала стражам порядка, что на улице к ней подошел незнакомый мужчина и попросил о помощи. Аферист рассказал пенсионерке, что покупает квартиру и у него возникли трудности с получением наличных. Мужчине якобы нужно было отправить в банк фото имеющихся средств. Злоумышленник пообещал, что вернет пожилой женщине три миллиона рублей.

Мошенники заботливо усадили бабушку в машину и отвезли в банк, где она сняла чуть более миллиона рублей. В салоне авто пенсионерка передала мужчине деньги, он их сфотографировал и вскоре вернул. По возвращению домой москвичка обнаружила, что ее отдали фальшивые купюры.

Правоохранительные органы проводят проверку.