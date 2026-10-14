Украинские спецслужбы вербуют подростков через сайты знакомств

Украинские спецслужбы и телефонные мошенники вышли на новый уровень цинизма. Их главными мишенями все чаще становятся самые уязвимые: подростки и пожилые люди. В Красноярском крае школьник поджег заправку после угроз с сайта знакомств, а в другой семье ребенка 17 дней держали в страхе, заставив отдать пять миллионов рублей.

Как виртуальная романтика превращается в реальное преступление и как распознать психологическую ловушку? Выяснял корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Подросток обкладывает топливную колонку тряпками, обливает горючим и подносит огонь. Яркая вспышка и дым. Но пожар быстро тушат, а самого поджигателя полицейские находят всего через несколько часов.

На преступный поступок школьник решился после общения с девушкой. До свидания дело так и не дошло: виртуальная романтика быстро сменилась угрозами и требованиями совершить поджог. Это излюбленный прием украинских спецслужб: найти легковнушаемых людей, как правило, среди подростков или пожилых, и устроить психологический террор.

— Меня посадят. Там уже сказали, что ждут меня за огородами, если что. Что меня ждут и увезут.

Жительница Назарова после общения якобы с сотрудниками ФСБ лишилась пяти миллионов рублей. Дочь Ольги мошенники обрабатывали семнадцать дней.

— Проснулась, завтракаю, крашусь. Каждый час отчет, что ты делаешь. Если отчета нет, то тут же прилетает «где СМС».

Ребенка заставили поверить, что ее семья связана с терроризмом. Якобы близкие находятся под наблюдением, мать могут отправить в колонию, отца — на СВО, саму девочку — в интернат. Ради спасения близких заставили искать в квартире ценности и деньги.

«Надо проверить родителей на причастность к террористической деятельности, что грязные могут быть деньги, украшения, что все это должно обязательно пройти процедуру инкассации, отвезти в налоговую, убедиться, что они нигде не задействованы», — сказала пострадавшая Ольга Богод.

После якобы проверки деньги не вернулись, кураторы перестали выходить на связь. Для поиска своих жертв злоумышленники активно используют все возможные способы: и социальные сети, и мессенджеры, и онлайн-игры. И таким образом узнают максимум информации.

«Это целая корпорация, кол-центр, у которой есть своя внешняя разведка, сбор данных, психологи, нейросети. И когда объекту поступает звонок, входящий, сообщение и что-то еще, с большей долей вероятности от него это сообщение смоделировано. Люди отвлекаются по первому моменту, потому что назвали по имени-отчеству, дали какую-то информацию», — сказал руководитель проекта «Кибермосква» Григорий Пащенко.

К слову, страх не единственный инструмент вербовщиков. Не менее действенный способ — обещание быстрого заработка за простые поручения. Ни образование, ни опыт работы, ни возраст якобы не имеют значения.

Вместо легальной подработки человек получает инструкции по подготовке поджога и совершению диверсии. Целями становятся военкоматы, электроподстанции, релейные шкафы на железных дорогах и даже патрульные автомобили.

При этом подросткам нередко внушают, что им ничего не грозит, ведь они еще дети. Сергей тоже искал подработку в интернете, и на него вышли кураторы с Украины. Молодой человек честно выполнил задание, но вместо обещанных денег — уголовное дело и шесть лет колонии.

— Поджог релейного шкафа. 281-я, «диверсия». Ну по глупости.

— Ну а что вас толкнуло?

— Деньги. Думал, что не поймают и все обойдется легко, — рассказал осужденный Сергей.

Для кураторов исполнитель — лишь инструмент, который сначала используют по максимуму, а потом спишут.

По статистике Следственного комитета, за первые шесть месяцев 2026 года в России выявили 196 несовершеннолетних, совершивших преступления террористического характера по указке кураторов из-за рубежа. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом общее число киберпреступлений за полгода снизилось почти на 120 тысяч.

«Проводили уже на протяжении последних двух лет политику защиты граждан от мошенников — это и несколько дней охлаждения при переводе денежных средств, это не более 20 номеров сим-карт на одного человека», — сказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

В том числе снижение случилось благодаря ГИС «Антифрод». К системе подключились все крупнейшие банки, операторы связи и цифровые платформы. Они в автоматическом режиме обмениваются данными о подозрительных операциях и номерах, и блокируют.

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