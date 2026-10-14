Прятался в гримерке и просил не снимать: нелюдимый Губин все же вышел в свет

Нелюдимый Андрей Губин появился на мероприятии в Москве

Певец Андрей Губин, который не любит появляться в объективе камер, появился на светском мероприятнии. Его заметили на презентации бойз-бенда «Жара». Однако выход в свет дался исполнителю непросто.

По информации 5-tv.ru, сначала автор хита «Девушки как звезды» закрылся в гримерной на полчаса. Затем Губин ждал, пока все слебрити и гости мероприятия рассядутся и отойдут.

Образ, выбранный звездой, тоже был необычным, — «в люди» он вышел в черном спортивном костюме с яркими надписями.

В итоге артиста дождались. Стоило Губину сесть в зрительном зале, как журналисты окружили его плотным кольцом — внимание было навязчивым.

На кадрах видео Губин выглядит напряженным и растерянным. Он машет рукой, знаком и мимикой показывая «не надо».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Адрей Губин оценивает состояние своего здоровья. На вопрос о прогнозах медиков певец ответил шуткой.

В середине 2000-х ему диагностировали левостороннюю прозопалгию — неврологическое заболевание, сопровождающееся сильными болями в лице. Этот недуг заставил артиста покинуть сцену.

Помимо этого, исполнитель жаловался на проблемы с сердцем, зубами, ногами.

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