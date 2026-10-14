Доброта напоказ: собиравшего на квартиру бабушке блогера посчитали мошенником

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Василиса Власова
Василиса Власова 24 0

На своей странице мужчина оставил ссылку для пожертвований с целью в 6,2 миллиона рублей.

Блогера, собиравшего на квартиру бабушке, считают мошенником

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Собиравшего на квартиру бабушке блогера-миллионника назвали мошенником

Блогер-миллионник оказался под подозрением в мошенничестве. Речь идет о сборе средств на квартиру для 92-летней жительницы Петербурга. Информацию предоставил 78 канал.

Видеоблогер Егор Стешкин, известный под фамилией Семенов, снимает и публикует в Instagram добрые дела: он помогает пожилой петербурженке. В его блоге можно увидеть, как он угощал бабушку в кафе, организовывал ей встречу с любовью юности. Ролики собирали миллионные просмотры.

Как рассказывает Стешкин, петербурженку зовут Людмила Викторовна, она блокадница. Якобы мужчина случайно повстречал ее на Невском, а после более близкого общения принял решение организовать сбор на покупку квартиры для пенсионерки. На своей странице блогер оставил ссылку для пожертвований с целью в 6,2 миллионв рублей. Подписчики уже отправили больше 700 тысяч рублей.

Однако не все поверили красивой картинке. Зрители находят несостыковки и подозревают постановку. Более того, в Сети блогера обвиняют в обмане: якобы Людмила Викторовна — его собственная бабушка, и деньги он собирает для обогощения собственной семьи.

Как стало известно, у Людмилы Викторовны такая же фамилия, как у Егора, и прописаны они вместе. Соседи подтвердили: герои роликов — родня, а квартиру пенсионерке купили ее взрослые дети. Сама Людмила Викторовна корреспонденту не открыла и заявила, что ей запретили говорить. Сам блогер от общения с журналистами также не захотел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский блогер Анатолий Шарий избавился от своей виллы — покупателем стал Андрей Ляшок, который приходится крестником Егору Буркину, главе крупного наркокартеля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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