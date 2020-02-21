Михалкова в сексуальном облегающем наряде сравнила себя с Горьким и Гоголем
На своей странице в Instagram звезда «Уральских пельменей» разместила снимок, сделанный в Майами.
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Фото, видео: Instagram @mihalkova
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова опубликовала на своей странице в Instagram очередное очаровательное фото. Актриса поделилась снимком с отдыха — сейчас она проводит время в Майами, где наслаждается теплой погодой, солнечными лучами и шумом волн.
В кадре светская львица позирует в очень сексуальном наряде. На ней надеты облегающие велосипедки цвета хаки и откровенные бежевый топ. Ее волосы развеваются на ветру, сзади открывается потрясающий вид на морской пейзаж
В подписи к фотографии Михалкова порассуждала о вдохновении. Она призналась, что, подобно другим русским писателям, заниматься творчеством ей нравится больше вдали от родины.
«Иногда, чтобы увидеть нечто большое, необъятное, масштабное надо отойти подальше. Вот, вы знали, что свой главный роман „Мать“ Максим Горький написал в США? А гениальные „Мертвые души“ Гоголь создал в Италии?» — обратилась к подписчикам теледива.
Фанаты согласились с Михалковой и восхитились ее образом. Кто-то, в свою очередь, не смог скрыть иронии, узнав, что артистка сравнила себя с легендарными писателями.
«Смело себя сравнивать с Горьким и Гоголем!»
«Юля, ты можешь ничего не писать. Просто опубликуй книгу со своими фотографиями!»
«Ну, великие писатели-то понятно, ты-то что забыла за границей?»
«У Юлии мания величия — ставит себя в один ряд с великими!»
«Невероятная!» — восторгались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Михалкова в кокетливом мини объявила о написании книги про «свои приключения».
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