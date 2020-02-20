Юлия Михалкова в кокетливом мини объявила о написании книги про «свои приключения»

Юлия Михалкова поделилась с подписчиками радостной новостью — совсем скоро теледива представит свету собственную книгу. Артистка разместила в Instagram фотографию, на которой она позирует в соблазнительном розовом мини-платье. Публикацию звезда «Уральских пельменей» сопроводила большим текстом, в котором рассказала, как не потерять вдохновение во время работы.

«Я сейчас пишу книгу о мужчинах, женщинах и своих приключениях. О, знали бы вы, как это сложно! Я вывела три правила: 1. Больше спать! 2. Гулять! 3. Не отвлекаться!» — поведала знаменитость.

Instagram @mihalkova

Юлия Михалкова в настоящий момент находится в Майами. Именно на американском курорте знаменитость сделала новую фотографию в кокетливом наряде. Снимок пришелся фанатам артистки по вкусу. В комментариях поклонники буквально завалили любимицу восхищенными комплиментами.

«Вот это ноги!»

«Не целуйся с американцами только!»

«Шикарная»;

«Ты бомбическая!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Уральских пельменей» релаксирует в соблазнительном образе.