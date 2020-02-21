Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился в Крыму с предпринимателями
Вместе с главой полуострова Сергеем Аксеновым и республиканскими коллегами Игорь Краснов возложил цветы к Вечному огню в Симферополе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Investigative Committee; СК РФ;
Генпрокурор России Игорь Краснов посетил Крым. Этот визит стал для него первым на этом посту. В ходе визита он встретился с предпринимателями полуострова.
«Стратегически важный регион. После возвращения в Россию в полной мере был использован потенциал развития Крыма. Был дан большой старт экономическому развитию. И соответственно предприниматели, которые работают в Крыму, они тоже нуждаются в поддержке. Поэтому задача органов прокуратуры — обеспечить соблюдение не только законных прав и интересов предпринимателей, но и разъяснить им нормы закона, которые у нас действуют», — сказал Краснов.
Также Генпрокурор лично познакомился со своими коллегами из прокуратур Республики Крым и Севастополя. Вместе с главой полуострова Сергеем Аксеновым и республиканскими коллегами он возложил цветы к Вечному огню в Симферополе. Они почтили погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
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