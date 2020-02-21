Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился в Крыму с предпринимателями

Генпрокурор России Игорь Краснов посетил Крым. Этот визит стал для него первым на этом посту. В ходе визита он встретился с предпринимателями полуострова.

«Стратегически важный регион. После возвращения в Россию в полной мере был использован потенциал развития Крыма. Был дан большой старт экономическому развитию. И соответственно предприниматели, которые работают в Крыму, они тоже нуждаются в поддержке. Поэтому задача органов прокуратуры — обеспечить соблюдение не только законных прав и интересов предпринимателей, но и разъяснить им нормы закона, которые у нас действуют», — сказал Краснов.

Также Генпрокурор лично познакомился со своими коллегами из прокуратур Республики Крым и Севастополя. Вместе с главой полуострова Сергеем Аксеновым и республиканскими коллегами он возложил цветы к Вечному огню в Симферополе. Они почтили погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.