«Наивное руководство»: Фицо раскритиковал ЕС из-за соглашения Путина и Трампа по дизтопливу

Фицо назвал руководство ЕС наивным из-за соглашения России и США о дизтопливе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты демонстрирует наивность политического руководства Евросоюза. Об этом он сказал в видеообращении к согражданам.

«Соглашение Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США демонстрирует, сколь наивно политическое руководство ЕС. США получат дешевое дизельное топливо, а Россия — поступления в бюджет. А мы в ЕС в качестве поощрения за ненавистную политику поддержки войны, санкции и чтение моралей — дизельное топливо по цене три евро за литр, а возможно, и его недостаток», — отметил Фицо.

По его словам, страна прежде всего должна блюсти собственные национальные интересы. Происходящие события, считает премьер, подтверждают верный курс политики, которую реализует правительство Словакии.

«Действующий кабмин отстаивает словацкие интересы, не является послушным слугой и демонстрирует смелость реализовывать политику, направленную на построение добрых отношений со странами на все четыре стороны света», — заявил он.

Ранее Министерство финансов США временно исключило из-под действия американских санкций поставки российского дизельного топлива на международные рынки. Об этом сообщили представители американского Минфина. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достигнутом соглашении с Россией по экспорту дизельного топлива.

Согласно условиям, на начальном этапе Россия должна будет поставить на американский и мировой рынки свыше 300 тысяч тонн топлива. В ноябре планируется дополнительная поставка в объеме 500 тысяч тонн. Впоследствии объемы экспорта должны вырасти еще на миллион тонн.

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