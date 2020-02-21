Подробности жуткого убийства с расчленением женщины в Перми
Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемый сознался в страшном преступлении.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Житель Перми расчленил женщину и попытался скрыть ее тело в черном мусорном мешке неподалеку от дома. Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемого уже арестовали.
Страшное преступление произошло 19 февраля в Мотовилихинском районе города. Убийство с последующим расчленением совершил 57-летний мужчина. Его жертвой стала знакомая женщина. По предварительной информации, бездомная.
Части тела преступник сложил в мусорный мешок черного цвета. Вскоре после того, как тело было найдено, мужчину задержали. Он дал признательные показания. Сейчас находится под арестом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело расчлененной женщины обнаружили в Перми нашли неподалеку от жилого дома.
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