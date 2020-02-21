Тело расчлененной женщины обнаружили в Перми. Как сообщает интернет-портал «Новости Перми» со ссылкой на местную жительницу, тело погибшей нашли в микрорайоне Садовый у жилого дома на Крупской улице. По предварительной информации, женщину расчленили.

Издание уточняет, что в совершении преступления подозревают знакомого погибшей. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели женщины.