«Разговаривала с ним»: велосипедиста сбили насмерть во время звонка родителям

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 38 0

За несколько часов до аварии мать и отец помогли единственному сыну переехать в новую квартиру.

Велосипедиста сбили насмерть во время звонка родителям

Фото: www.globallookpress.com/Fernando Gutierrez-Juarez

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Metro: велосипедиста сбили насмерть во время звонка родителям

Мужчина погиб, когда ехал на велосипеде и разговаривал с родителями по телефону. Его насмерть сбила автомобилистка. Об этом сообщило Metro.

В тот день родители 27-летний Гарри Уэбб и его родители — Патрисия и Майк — приехали из Крикхоуэлла в Уэльсе, чтобы помочь ему перевезти вещи.

Студент магистратуры Лондонского колледжа современной музыки поселился вместе с другом по университету. После переезда семья пообедала, а затем родители отправились домой, рассчитывая вновь увидеть сына через несколько дней.

Вечером Гарри позвонил им, чтобы поблагодарить за помощь. Он ехал из новой квартиры и пользовался устройством громкой связи в шлеме. Во время разговора связь внезапно стихла.

Патрисия и Майк стали звать сына, однако ответил им незнакомый человек.

«Я разговаривала с ним, потом все стихло. И нам просто сообщили, что произошла авария, и какое-то время мы слышали только сирены», — рассказала мать погибшего.

Мать и отец сразу отправились обратно в Лондон. В дороге им позвонил хирург, оперировавший сына, попросил остановиться на обочине и предупредил, что времени у Гарри осталось мало. Незадолго до полуночи родители добрались до больницы и оставались рядом с ним еще два дня, прежде чем он умер.

Несмотря на шлем, Уэбб получил тяжелую травму головы. Чтобы уменьшить отек мозга, врачи удалили часть черепа.

За рулем Audi находилась 27-летняя Тиффани Тринор-Джонсон. Перед поездкой она вдыхала веселящий газ.

Автомобилистка ехала со скоростью 85 километров в час при разрешенных 32. После столкновения Тринор-Джонсон покинула место аварии, свернула в переулок и врезалась в другую машину. Ее движение остановили другие водители. Первоначально женщина отрицала вину.

Виновницу аварии приговорили к десяти годам заключения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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