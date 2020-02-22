Власти предупредили украинцев о снижении пенсий

Правительство Украины предупреждает граждан о снижении пенсионных выплат, с таким заявлением выступила заместитель министра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

«Пенсии будут снижаться из-за наличия ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости и теневой выплаты заработной платы», — цитирует слова Ненюченко URA.RU.

По данным замминистра социальной политики только 5% трудящихся граждан Украины участвуют в системе негосударственного обеспечения, при этом взносы они делают нерегулярно и в достаточно малых объемах.

Известно, что размеры пенсии у большинства пенсионеров на Украине (82,7%) меньше фактического прожиточного минимума. Пожилые люди получают до четырех тысяч гривен. Об этом сообщает РБК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что закон об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму.