Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

Закон о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму членом Совета Федерации Василием Иконниковым. Механизм подобной индексации был отменен в 2016 году из-за дефицита федерального бюджета.

«В результате отмены индексации пенсий количество работающих пенсионеров, уплачивающих налоги с зарплаты, сократилось с 15,3 до 9,7 миллиона человек», — цитирует сенатора ФАН.

Василий Иконников утверждает, что возобновление индексации страховых выплат работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда РФ (ПФР) в 2020 году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году — на 426,4 миллиарда рублей, в 2022 году — на 524,6 миллиарда рублей.

Сенатор подчеркнул, что реальный объем расходов ПФР в связи с принятием инициативы может оказаться ниже вышеуказанного из-за роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров.

В правительстве дали отрицательное заключение по законопроекту Иконникова, так как в нем не определены источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что индексацию пенсий работающим пенсионерам могут зафиксировать в Конституции. Соответствующую поправку предложил внести президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию.