Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму
Из-за отмены данного механизма в 2016 году количество трудящихся пенсионеров сократилось с 15,3 до 9,7 миллиона человек.
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Фото, видео: ТАСС / Yui Mok; www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda; Известия / Александр Казаков, Дмитрий Коротаев
Закон о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму членом Совета Федерации Василием Иконниковым. Механизм подобной индексации был отменен в 2016 году из-за дефицита федерального бюджета.
«В результате отмены индексации пенсий количество работающих пенсионеров, уплачивающих налоги с зарплаты, сократилось с 15,3 до 9,7 миллиона человек», — цитирует сенатора ФАН.
Василий Иконников утверждает, что возобновление индексации страховых выплат работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда РФ (ПФР) в 2020 году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году — на 426,4 миллиарда рублей, в 2022 году — на 524,6 миллиарда рублей.
Сенатор подчеркнул, что реальный объем расходов ПФР в связи с принятием инициативы может оказаться ниже вышеуказанного из-за роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров.
В правительстве дали отрицательное заключение по законопроекту Иконникова, так как в нем не определены источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что индексацию пенсий работающим пенсионерам могут зафиксировать в Конституции. Соответствующую поправку предложил внести президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию.
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