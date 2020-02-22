«Пошла на бокс»: Пелагея рассказала, как изменилась после разрыва с Телегиным

Известная российская певица Пелагея рассказала, как переживает развод с хоккеистом Иваном Телегиным. О том, что звезды разошлись, стало известно незадолго до Нового года. С тех пор обсуждения возможных причин разрыва знаменитостей не утихают. По одной из версий фанатов, супруги решили поставить точку в отношениях после того, как артистка узнала об изменах спортсмена. Впрочем, Пелагея предпочла никак не комментировать появившиеся слухи, а просто обратилась к хейтерам с просьбой перестать обсуждать ее личную жизнь.

В эфире программы Ивана Урганта звезда призналась, что пережить такие кардинальные перемены в жизни ей тяжело, однако она старается не падать духом и благодарит всех поклонников, которые ее поддерживали в соцсетях.

«Это вообще такой процесс, когда хочется спрятаться в комнате с закрытыми шторками и не выходить. Но я так не делаю, поскольку считаю, что любая сложная история — это удачный момент для трансформации. И потом, я же мать. Мать должна быть весела, с утра бодра», — поделилась исполнительница.

Пелагея призналась, что после разрыва с Телегиным она несколько поменяла свое мировоззрение. Теперь она учится защищать себя и свою семью. И в этих целях даже пошла на бокс.

«А еще я пошла на бокс. <…> Я учусь защищаться. Я всегда была таким мирным котом Леопольдом. Говорила: „Ребята, давайте жить дружно, давайте не будем ссориться“. Но в какой-то момент поняла, что я уже девушка взрослая, мать. И за правду, за правое дело, за свою репутацию и за семью я готова даже пойти на бокс», — призналась артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Телегин перестал скрывать роман с новой возлюбленной. Избранницей спортсмена стала Мария Гончар