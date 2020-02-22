Пушков прокомментировал имитацию США ядерного удара по России

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Светлана Александрова
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О проведении «небольших учений» объявил представитель Пентагона.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Twitter @Alexey_Pushkov

Сообщение Пентагона о проведении учений с имитацией ядерного удара против России прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как пишет «Экономика сегодня», в пятницу представитель американского военного ведомства объявил о проведении Соединенными штатами «небольших учений», сценарий которых включал нанесение Россией ядерного удара по объектам НАТО в Европе. В ответ на это США сымитировали ядерный удар против России.

В своем Twitter-аккаунте сенатор Пушков задается вопросом, чему стоит верить — обещаниям американцев не размещать ядерные ракеты в Европе или имитации в ходе учений ядерного удара по России, что подразумевает наличие на континенте этих ракет.

«Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона. Имитация удара — верный ориентир», — делает заключение член Совфеда.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Алексей Пушков оценил вероятность развязывания Дональдом Трампом войны против Ирана.

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