Пушков прокомментировал имитацию США ядерного удара по России

Сообщение Пентагона о проведении учений с имитацией ядерного удара против России прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как пишет «Экономика сегодня», в пятницу представитель американского военного ведомства объявил о проведении Соединенными штатами «небольших учений», сценарий которых включал нанесение Россией ядерного удара по объектам НАТО в Европе. В ответ на это США сымитировали ядерный удар против России.

В своем Twitter-аккаунте сенатор Пушков задается вопросом, чему стоит верить — обещаниям американцев не размещать ядерные ракеты в Европе или имитации в ходе учений ядерного удара по России, что подразумевает наличие на континенте этих ракет.

«Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона. Имитация удара — верный ориентир», — делает заключение член Совфеда.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Алексей Пушков оценил вероятность развязывания Дональдом Трампом войны против Ирана.