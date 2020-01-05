Пушков оценил обещание Трампа ударить по 52 иранским объектам

Российский сенатор Алексей Пушков высказался по поводу обещания президента США Дональда Трампа нанести в случае необходимости удары по 52 целям в Иране. Политик прокомментировал заявление американского лидера в Twitter.

«Заявив о готовности нанести удар по 52 иранским объектам, Трамп подтвердил прогноз о вероятности ракетной войны США против Ирана», — высказался сенатор.

По мнению Алексея Пушкова, в случае ответных ударов со стороны Ирана по военным базам Америки на территории региона, Вашингтон вынужден будет расширять границы военных действий.

«И Трамп получит свою большую войну», — резюмировал Пушков.

Дональд Трамп завил, что готов ударить по 52 иранским объектам после обещания верховного лидера Ирана Али Хаменеи — отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани.

Иранский военачальник погиб вечером 2 января в аэропорту Багдада в результате ракетного удара, нанесенного американскими военными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп оправдал убийство генерала Сулеймани желанием «остановить войну».