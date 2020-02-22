Актер театра и кино Станислав Садальский поделился с подписчиками в Instagram печальной историей из жизни. Артист напомнил поклонникам о том, что 22 февраля отмечается Вселенская родительская суббота, когда православные вспоминают усопших родственников, и рассказал о последних минутах жизни своей мамы Нины Васильевны.

«Моей мамы нет уже больше полувека, она умерла от опухоли мозга в тридцать шесть лет. <…> Перед смертью мама перестала узнавать всех, даже нас. Потом на мгновенье сознание вернулось. Последние ее слова были обращены к отцу. Она сказала: «Юрочка, я люблю тебя“», — написал Садальский.

Instagram @stassadal

По его словам, тогда он понял: единственное, что мы можем забрать с собой из жизни — любовь. Зная об этом, и умирать не страшно. Закончил свое обращение к фанатам Станислав Садальский цитатой российской писательницы Линор Горалик.

«Взрослыми становятся не тогда, когда заводят ребенка, а тогда, когда умирает последний, кто помнит ребенком тебя самого», — напомнил он.

Ранее Дни.ру сообщили, что Станислав Садальский раскрыл тайну размера своей пенсии. Актер признался: он получает порядка 50 тысяч рублей. Большая часть этой суммы — надбавки за звание «заслуженного» артиста.

Также 5-tv.ru рассказал, что Станислав Садальский выложил фото в шляпе с рогами и пожаловался на бывшую жену.