Пять человек погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Пять человек погибли и еще двое пострадали в результате страшной аварии в Черноземельском районе Калмыкии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике, на 25-м километре автодороги «Комсомольский — Артезиан» столкнулись два легковых автомобиля.

По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 19:40 по московскому времени. Детей среди жертв происшествия нет. На месте инцидента работают экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое взрослых погибли и двое детей пострадали в страшном ДТП в Ленобласти. На трассе лоб в лоб столкнулись Skoda Octavia и Nissan Almera.