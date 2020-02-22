Фото: Двое взрослых погибли и двое детей пострадали в страшном ДТП в Ленобласти

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Светлана Александрова
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На трассе лоб в лоб столкнулись Skoda Octavia и Nissan Almera.

Фото: ВКонтакте @dtp47rus

Оба водителя погибли и пострадали дети в страшной аварии на трассе «Россия» между поселками Ушаки и Жары в Ленинградской области. Кадры с места ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы.

Как стало известно 5-tv.ru, около 18:50 Skoda Octavia, за рулем которой находилась женщина выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с Nissan Almera. Ехавшие в Skoda дети доставлены в больницу. Состояние девочки медики оценивают как тяжелое, мальчик получил травмы средней степени тяжести. Известно, что оба ребенка находились в детских креслах. Пострадал также пассажир Nissan. На месте трагедии работает полиция, личности погибших и пострадавших устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о лобовом столкновении Opel Astra с грузовиком в Новосибирской области — в ДТП погибли двое взрослых и двое детей.

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