ЛГБТ-активистка обвинила известного московского фотографа в изнасиловании

Модель и ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик обвинила столичного фотографа Марата Сафина в изнасиловании. Как сообщила девушка в Instagram, этот отвратительный эпизод произошел три года назад в Воронеже.

Гуйвик решила принять участие в ню-съемке, при этом, по ее словам, Сафин предложил ей также выпить вина.

«Я хорошо помню, как мы начали съемку. И как потом все стало расплывчатым. Я помню, как он начал меня целовать в кухне. Следующее — я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо», — написала она.

Instagram @veka.gui

Она сказала, что потом «стала приходить в себя» и убежала в ванную, откуда долгое время не выходила. Вскоре Сафин, как пишет Виктория, снова попытался склонить ее к интимной близости.

«Мне было страшно уйти, и я решила дождаться утра. Он уснул. Я укуталась в плед и лежала, ждала, пока я смогу оказаться дома и забыть это», — добавила она.

Марат Сафин — известный в профессиональной среде фотограф, который дает мастер-классы в разных российских регионах. На его странице в соцсетях он предлагает девушкам как бесплатно, так и за деньги сделать фотосессию, в том числе в категории «18+».

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