«Все по плану»: Харитонов о последних приготовлениях к бою с Родригесом

Российский спортсмен Сергей Харитонов рассказал о последних приготовлениях к поединку против бразильца Фернандо Родригеса.

Бой будет проходить в рамках промоушена WTKF по особым правилам: победителя определят после трех раундов по три минуты. Всю встречу бойцы должны провести в стойке, при переводе боя в партер у них будет не более 20 секунд для завершения технико-тактического действия.

Накануне, за день до поединка, спортсмены успешно прошли процедуру взвешивания.

«Основной процесс окончен <...> Вчера был легкий спарринг <...> До этого — баньки, растяжка <...> Настраиваемся на бой, идем только к победе <...> Все по режиму, все по плану», — рассказал Харитонов.

Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет 23 февраля в Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Харитонов набрал вес перед боем против бразильца Родригеса.