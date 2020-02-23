«Все по плану»: Харитонов о последних приготовлениях к бою с Родригесом
Супертяжеловесы сразятся за титул чемпиона мира 23 февраля.
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Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Российский спортсмен Сергей Харитонов рассказал о последних приготовлениях к поединку против бразильца Фернандо Родригеса.
Бой будет проходить в рамках промоушена WTKF по особым правилам: победителя определят после трех раундов по три минуты. Всю встречу бойцы должны провести в стойке, при переводе боя в партер у них будет не более 20 секунд для завершения технико-тактического действия.
Накануне, за день до поединка, спортсмены успешно прошли процедуру взвешивания.
«Основной процесс окончен <...> Вчера был легкий спарринг <...> До этого — баньки, растяжка <...> Настраиваемся на бой, идем только к победе <...> Все по режиму, все по плану», — рассказал Харитонов.
Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет 23 февраля в Белоруссии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Харитонов набрал вес перед боем против бразильца Родригеса.
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