Пить или не пить: ученые рассказали, наносит ли повторно вскипяченная вода вред здоровью
Исследователи также выяснили, может ли вода «заразиться» частицами металлического корпуса чайника.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tara Walton, LOOK Photography, Gary Burchill, Simon Belcher, GÃ©Rard Houin
Исследователи из ведущего европейского сертификационного центра качества института Фрезениуса рассказали, наносит ли повторно вскипяченная вода вред здоровью.
В ходе масштабных исследований выяснилось, что такая вода абсолютно безопасна для употребления. Эксперты подтвердили, что в однажды вскипяченной и оставленной стоять воде действительно появляются новые бактерии. Однако при повторном кипячении они исчезают.
Более того, ученые полностью опровергли миф о том, что вода в чайнике может быть «отравлена» частицами металлического корпуса посуды. Об этом сообщает Livekuban.
Недавно ученые назвали три напитка, способные увеличить продолжительность жизни. Эксперты уверены, если ежедневно употреблять молоко, апельсиновый сок и кофе, то риски возникновения множества смертельных заболеваний снизятся в разы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы четыре способа, как снизить вред от употребления алкоголя.
Нашли ошибку?