Пить или не пить: ученые рассказали, наносит ли повторно вскипяченная вода вред здоровью

Исследователи из ведущего европейского сертификационного центра качества института Фрезениуса рассказали, наносит ли повторно вскипяченная вода вред здоровью.

В ходе масштабных исследований выяснилось, что такая вода абсолютно безопасна для употребления. Эксперты подтвердили, что в однажды вскипяченной и оставленной стоять воде действительно появляются новые бактерии. Однако при повторном кипячении они исчезают.

Более того, ученые полностью опровергли миф о том, что вода в чайнике может быть «отравлена» частицами металлического корпуса посуды. Об этом сообщает Livekuban.

Недавно ученые назвали три напитка, способные увеличить продолжительность жизни. Эксперты уверены, если ежедневно употреблять молоко, апельсиновый сок и кофе, то риски возникновения множества смертельных заболеваний снизятся в разы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы четыре способа, как снизить вред от употребления алкоголя.