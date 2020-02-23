Пить или не пить: ученые рассказали, наносит ли повторно вскипяченная вода вред здоровью

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Ниса Мурзанаева
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Исследователи также выяснили, может ли вода «заразиться» частицами металлического корпуса чайника.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Tara Walton, LOOK Photography, Gary Burchill, Simon Belcher, GÃ©Rard Houin

Исследователи из ведущего европейского сертификационного центра качества института Фрезениуса рассказали, наносит ли повторно вскипяченная вода вред здоровью.

В ходе масштабных исследований выяснилось, что такая вода абсолютно безопасна для употребления. Эксперты подтвердили, что в однажды вскипяченной и оставленной стоять воде действительно появляются новые бактерии. Однако при повторном кипячении они исчезают.

Более того, ученые полностью опровергли миф о том, что вода в чайнике может быть «отравлена» частицами металлического корпуса посуды. Об этом сообщает Livekuban.

Недавно ученые назвали три напитка, способные увеличить продолжительность жизни. Эксперты уверены, если ежедневно употреблять молоко, апельсиновый сок и кофе, то риски возникновения множества смертельных заболеваний снизятся в разы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы четыре способа, как снизить вред от употребления алкоголя.

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