Названы четыре способа, как снизить вред от употребления алкоголя

Медики назвали четыре способа, которые помогут сохранить здоровье и самочувствие после употребления спиртных напитков, пишет Clutch.

Спорт

Регулярная физическая активность поможет не только избавится от последствий приема алкоголя, но и обрести бодрость духа и спортивную форму. Частые тренировки позволяют организму быстрее очиститься от токсинов. Чем меньше токсинов, тем здоровее печень.

Вода

Не рекомендуется допускать обезвоживание организма. При употреблении алкоголя организм начинает расходовать больше воды, используя ее для разложения частичек этилового спирта. Именно с нарушением водного баланса связана «сухость» во рту, которая чувствуется на утро, после приема спиртосодержащих напитков. Специалисты советуют перед застольем выпить минимум стакан воды и продолжать ее употреблять во время праздничного гулянья.

Еда

Также внимательно следует отнестись к выбору закусок. Медики советуют отказаться от продуктов богатых трансжирами — чипсов, сухариков, сушеной рыбы, колбас. Все это не особо полезно и без сочетания с алкоголем, а со спиртными напитками данные закуски дают двойной удар по организму. По мнению специалистов, лучше отдать предпочтение овощам, фруктам, пареной и вареной еде.

Качество алкоголя

Если никак не обойтись без алкоголя на праздничном столе, то лучше выбрать проверенные алкогольные марки. Медики напоминают, что в спиртных напитках низкого качества — огромное количество вредных примесей, которые больно ударят по организму. Также стоит отказаться от спиртосодержащих энергетиков с кофеином, а также слабоалкогольных напитков и коктейлей с сахаром.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ежедневное употребление алкоголя может стать одной из причин возникновения онкологии.