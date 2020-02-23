«Я верила»: Ольга Орлова призналась, что по-настоящему счастлива
Звезда наслаждается отдыхом в Париже и делится с поклонниками своими мыслями.
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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова намекнула поклонникам на перемены в личной жизни. Звезда разместила новый пост из французского ресторана. Для вечера при свечах знаменитость выбрала элегантное черное платье с открытыми плечами, которые прикрывала только вуаль от наряда. К своему образу артистка добавила чокер. Снимок из заведения ведущая телестройки сопроводила следующими словами.
«Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. С женщинами все гораздо сложнее… А с женщинами 40+ тем более… Но я точно знаю, что каждый человек заслуживает счастья. Дело за малым — верить в него и дождаться. Я верила. Привет», — подписала пост звезда, добавив к подписи эмодзи в виде сердца.
Певица Ольга Бузова и телеведущая Екатерина Андреева порадовались за коллегу и отметили ее чудесный внешний вид.
«Светишься»;
«Нежнейшая», — прокомментировали знаменитости.
Фанаты предположили, что теледива намекает на нового возлюбленного. Поклонники засыпали звезду поздравлениями и написали ей свои пожелания под публикацией.
«Ну наконец-то! Как же мы за тебя рады! Счастья вам и любви!»;
«Красотка! Просто восхищаюсь вами! Желаю вам счастья! Любить и быть любимой! Вы достойный всего самого лучшего!»;
«Мудрая и красивая женщина»;
«Роскошная», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орлова выполнила необычное задание фанатки.
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