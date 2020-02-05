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  4. «Пацан сказал — пацан сделал!» — Орлова выполнила необычное задание фанатки

«Пацан сказал — пацан сделал!» — Орлова выполнила необычное задание фанатки

, 7:56 | Ниса Мурзанаева 47

Подписчица, выигравшая в конкурсе, попросила артистку сделать фото в весьма непривычной для той локации.

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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова вынуждена была спуститься в метро ради брошенного ей «вызова». Недавно артистка устроила в Instagram конкурс, победитель которого получил возможность загадать звезде любое желание. Поп-диву попросили спуститься в подземный общественный транспорт и сфотографироваться там.

Исполнительница выполнила просьбу подписчицы и опубликовала в соцсети фотоотчет.

«Долг платежом красен! Пацан сказал — пацан сделал! Моя подписчица победила в конкурсе комментариев и „заказала“ мне сделать фоточку в метро. Хозяйка, принимай работу!» — шутливо подписала пост знаменитость.

Instagram @olgaorlova1311

Поклонники Ольги Орловой восхитились честностью и принципиальностью кумира. Пользователи соцсети оставили певице множество восторженных слов в комментариях.

«Человек слова!»

«Ну, вы даете!»

«Супер! Сказано — сделано!»

«С удовольствием побыла бы в вашей компании даже в метро», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольгу Орлову упрекнули за ретушь на снимке в купальнике.

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