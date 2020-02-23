Мать троих детей разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки в Москве
Трагедия произошла на Остафьевской улице в столице.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Ваганов, 5-tv.ru
Женщина погибла, выпав из окна восьмого этажа многоквартирного дома в Москве на Остафьевской улице. По неподтвержденной информации, ее пытался спасти мужчина. Он держал ее за руки. По сведениям очевидцев, он был пьян. Соседи погибшей женщины утверждают, что в квартире остались трое несовершеннолетних детей. Обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте ЧП работают сотрудники полиции, следователи и криминалисты.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что спускавшийся по простыням мужчина сорвался с седьмого этажа в Москве.
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