Мать троих детей разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки в Москве

Женщина погибла, выпав из окна восьмого этажа многоквартирного дома в Москве на Остафьевской улице. По неподтвержденной информации, ее пытался спасти мужчина. Он держал ее за руки. По сведениям очевидцев, он был пьян. Соседи погибшей женщины утверждают, что в квартире остались трое несовершеннолетних детей. Обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте ЧП работают сотрудники полиции, следователи и криминалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что спускавшийся по простыням мужчина сорвался с седьмого этажа в Москве.