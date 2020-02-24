Кирк Дуглас не оставил наследства сыну Майклу

Все состояние Кирка Дугласа уйдет на благотворительность, пишет Mirror. Своему сыну, не менее известному актеру Майклу Дугласу, знаменитый отец не оставил ни цента.

Американская звезда «золотой эры» Голливуда в завещании распорядился перевести 61 миллион долларов в Фонд Дугласа. Эта организация призвана помогать «тем, кто не в состоянии помочь себе сам».

Так, в числе бенефициаров: Университет святого Лаврентия, который должен потратить средства на стипендии малообеспеченным студентам; детская больница Лос-Анджелеса; Синайский храм Вествуда, в котором находится детский центр Кирка и Анны Дуглас; Театр имени Кирка Дугласа в Калвер-Сити — полуразрушенный кинотеатр, восстановленный как концертный зал.

Дуглас-старший при жизни был известен как филантроп и меценат. Отныне он продолжит свое дело после смерти, замечает британское издание. Что касается обделенного Майкла, то в деньгах отца наследник не нуждается. Его состояние оценивается в 300 миллионов долларов.

Кирк Дуглас скончался в начале февраля в возрасте 103 лет. За долгую жизнь он снялся в более чем 80 фильмах и «ушел» из кино только в 2004 году.

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