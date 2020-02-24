Кирк Дуглас не оставил наследства сыну Майклу
Все свое состояние, 61 миллион долларов, американский актер завещал на благотворительность.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Все состояние Кирка Дугласа уйдет на благотворительность, пишет Mirror. Своему сыну, не менее известному актеру Майклу Дугласу, знаменитый отец не оставил ни цента.
Американская звезда «золотой эры» Голливуда в завещании распорядился перевести 61 миллион долларов в Фонд Дугласа. Эта организация призвана помогать «тем, кто не в состоянии помочь себе сам».
Так, в числе бенефициаров: Университет святого Лаврентия, который должен потратить средства на стипендии малообеспеченным студентам; детская больница Лос-Анджелеса; Синайский храм Вествуда, в котором находится детский центр Кирка и Анны Дуглас; Театр имени Кирка Дугласа в Калвер-Сити — полуразрушенный кинотеатр, восстановленный как концертный зал.
Дуглас-старший при жизни был известен как филантроп и меценат. Отныне он продолжит свое дело после смерти, замечает британское издание. Что касается обделенного Майкла, то в деньгах отца наследник не нуждается. Его состояние оценивается в 300 миллионов долларов.
Кирк Дуглас скончался в начале февраля в возрасте 103 лет. За долгую жизнь он снялся в более чем 80 фильмах и «ушел» из кино только в 2004 году.
Ранее 5-tv.ru публиковал пять интересных фактов о Кирке Дугласе.
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