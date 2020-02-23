Бонусное видео к фильму «Лед 2» с Александром Петровым
За четыре дня мелодрама в прокате собрала уже более полмиллиарда рублей.
Фото: Кадр из кинофильма "Лед"
Одна из главных героинь фильма режиссера Жоры Крыжовникова «Лед 2» актриса Юлия Хлынина опубликовала в Instagram клип к кинокартине, в которой она снялась вместе с Александром Петровым.
«Время кружить, гореть в софитах и сводить с ума. Эксклюзивные кадры, которые мы подготовили в качестве бонуса к фильму», — подписала она видео в Instagram.
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Хотите Лёд 3?!)) время кружить, гореть в софитах и сводить с ума 💦 эксклюзивные кадры, которые мы подготовили в качестве бонуса к фильму! У вас есть праздничные выходные дни, чтобы сходить на «Лёд2»!!! Сделайте это! Мы уверены — вам понравится. 💦 я же представляю мой первый клип. после такого — планирую начать сольную карьеру)) 😅 спасибо режиссеру Жоре Крыжовникову @verybestday Саше Петрову @actorsashapetrov)) это по любви! Пишите свои комментарии! 🔝
На кадрах эгоистичная Рита (Хлынина) пытается соблазнить хоккеиста Сашу Горина (Петров). Она поет ему танцевальный хит музыканта Дмитрия Монатика (Monatik) «Кружит» и купается в блестках, однако спортсмен на нее практически не реагирует.
Мелодрама «Лед 2» лишь за первые четыре дня проката собрала впечатляющие 577,3 миллиона рублей. По сценарию, после свадьбы главные герои мечтают о ребенке, но счастье рушится в один миг, и романтическая комедия превращается в острую социальную драму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фильм «Лед 2» выходит в международный прокат.
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