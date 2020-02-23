Бонусное видео к фильму «Лед 2» с Александром Петровым

Одна из главных героинь фильма режиссера Жоры Крыжовникова «Лед 2» актриса Юлия Хлынина опубликовала в Instagram клип к кинокартине, в которой она снялась вместе с Александром Петровым.

«Время кружить, гореть в софитах и сводить с ума. Эксклюзивные кадры, которые мы подготовили в качестве бонуса к фильму», — подписала она видео в Instagram.

На кадрах эгоистичная Рита (Хлынина) пытается соблазнить хоккеиста Сашу Горина (Петров). Она поет ему танцевальный хит музыканта Дмитрия Монатика (Monatik) «Кружит» и купается в блестках, однако спортсмен на нее практически не реагирует.

Мелодрама «Лед 2» лишь за первые четыре дня проката собрала впечатляющие 577,3 миллиона рублей. По сценарию, после свадьбы главные герои мечтают о ребенке, но счастье рушится в один миг, и романтическая комедия превращается в острую социальную драму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фильм «Лед 2» выходит в международный прокат.