Первые кадры с места обрушения лестничных проемов в Ижевске
Под обрушившимися конструкциями находится один из рабочих. По предварительной информации, он погиб.
Фото: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры с места обрушения лестничных перекрытий с 11-го по первый этаж в строящемся многоквартирном доме в Ижевске.
Под обрушившимися конструкциями находится один из рабочих. По предварительной информации, он погиб. На месте работают экстренные службы.
Как сообщалось ранее, один человек с травмами был госпитализирован.
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