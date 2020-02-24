Первые кадры с места обрушения лестничных проемов в Ижевске

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 9

Под обрушившимися конструкциями находится один из рабочих. По предварительной информации, он погиб.

Фото: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры с места обрушения лестничных перекрытий с 11-го по первый этаж в строящемся многоквартирном доме в Ижевске.

5-tv.ru

Под обрушившимися конструкциями находится один из рабочих. По предварительной информации, он погиб. На месте работают экстренные службы.

Как сообщалось ранее, один человек с травмами был госпитализирован.

+2° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
64.30
0.56 69.42
0.65
Гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака

Новости СМИ2