Первые кадры с места обрушения лестничных проемов в Ижевске

В распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры с места обрушения лестничных перекрытий с 11-го по первый этаж в строящемся многоквартирном доме в Ижевске.

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Под обрушившимися конструкциями находится один из рабочих. По предварительной информации, он погиб. На месте работают экстренные службы.

Как сообщалось ранее, один человек с травмами был госпитализирован.