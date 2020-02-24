ТОП-5 бьюти-процедур, которые запрещено делать в Ретроградный Меркурий
Астрологи предупреждают: острая фаза продлиться с 17 февраля по 10 марта.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /uwe umstätter, /kati, /Hans Van Rhoon, /Oleg Gekman, /Matthias Oesterle
Что такое Ретроградный Меркурий, и почему все так его бояться? Ответить на эти вопросы постаралась редакция портала PeopleTalk.ru.
По версии издания, это период, когда с Земли кажется будто Меркурий двигается в обратном направлении. Однако это всего лишь иллюзия, обусловленная замедлением скорости вращения космического тела. Так, например, ретроградной может стать любая планета. С Меркурием же это случается чаще всего.
Ссылаясь на мнение астрологов, портал сообщает, что именно этот «сосед» Земли отвечает за особенно важные сферы человеческой жизни: работу, коммуникацию с людьми, информацию и прочее. Поэтому, когда Меркурий «шагает назад», лучше воздержаться от экспериментов над собой. Во избежание проблем в период Ретроградного Меркурия, специалисты заранее составили список дел, которые лучше отложить.
1 место — запрет на пластические операции. По версии астрологов, велика вероятность пострадать от врачебной ошибки.
На 2 месте запрет на изменения в уходе за кожей.
3 место — запрет на кардинальные изменения в прическе.
На 4 месте — запрет на покупку дорогих бьюти средств. Эксперты настаивают: новые вещи лучше не приобретать — обязательно подпортят настроение.
5 место — запрет на посещение незнакомых мастеров индустрии красоты. В период Ретроградного Меркурия следует обращаться только к проверенным специалистам.
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