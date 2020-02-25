«Пошлость — не то же самое, что нагота!» — Анфиса Чехова оправдалась за «голое» фото
42-летняя телезвезда обнажилась в честь Дня защитника Отечества.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Телеведущая Анфиса Чехова порассуждала о связи между наготой и пошлостью. Звезде пришлось задуматься об этом после того, как юзеры раскритиковали ее «голое» фото. 42-летняя знаменитость в честь 23 февраля опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует обнаженной.
«Вчера, читая некоторые комменты, где люди, обвинявшие меня в пошлости, выражались более чем грубо и вульгарно, мыслили банально, а духовное и нравственное отношение явно не читалось в словах: „Что, показать нечего?“ Я задумалась о том, сколько пошлости было в оценке моей фотографии некоторых инста „критиков“», — написала звезда в микроблоге.
Для Анфисы Чеховой осталось загадкой, почему некоторые люди считают, что нагота это обязательно пошло. В качестве примера, иллюстрирующего обратное, телеведущая разместила в блоге множество снимков известных фотографов и полотна великих художников, на которых позируют обнаженные женщины.
«Пропорции, изгибы, линии тела — в руках талантливого живописца или фотографа становятся шедевром. Но кто-то смотрит на это и плюется, его коробит вид обнаженного тела!» — заявила теледива.
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В конце концов, Анфиса Чехова пришла к выводу о том, что ее хейтеры сами страдают от излишней вульгарности.
«Большинство возмущавшихся, обвиняя меня в пошлости, делали это пошло! Следовательно, людей возмущает то, что есть в них самих! Покопайтесь в себе, если вам противно от того, что вы накопали в других», — резюмировала знаменитость.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова оголилась в честь Дня защитника Отечества.
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