Отцу-одиночке с тремя детьми отказались предоставить жилье на Камчатке

Прокуратура Камчатского края начала проверку по обращению жителя одного из поселков Елизовского района о нарушении его жилищных прав. Сотрудники надзорного органа обратились в суд, чтобы мужчину признали отцом-одиночкой и обеспечили его семью жильем.

Папа троих детей пытается получить положенную ему квартиру с сентября 2019 года. Его жена умерла в мае 2018-го, и с тех пор мужчина в одиночку воспитывает троих детей: дочь 2010 года рождения и двойняшек — мальчик и девочка — 2004 года рождения.

Все четверо сейчас живут у матери отца-одиночки. В помещении площадью чуть больше 30 квадратных метров на каждого члена семьи приходится всего шесть квадратных метров. Это почти вдвое меньше нормы, установленной в населенном пункте, поэтому семья имеет право на жилье.

Получить квартиру для себя и своих детей мужчина пытается с сентября 2019 года. Сделать этого он до сих пор не смог из-за бюрократических особенностей. Его отказались причислить к отцам-одиночкам.

«По мнению членов комиссии, в рамках закона Камчатского края № 253 „О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма“ одиноким отцом является отец ребенка, мать которого лишена родительских прав либо признана недееспособной», — цитирует «Российская газета» представителя прокуратуры Качатского края.

В надзорном органе не согласились со специфическими доводами чиновников. Им внесли представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Ситуация находится на контроле.