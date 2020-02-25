Пьяный колымчанин расстрелял из ружья полицейских, приехавших его успокоить

Житель поселка Палатка Магаданской области открыл огонь из ружья по полицейским, которые приехали его успокаивать. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 10 февраля. 45-летний мужчина пьянствовал в своей квартире, нарушая общественный порядок. Соседи вызвали полицию.

Приехав на место, правоохранители вступили в диалог с подозреваемым. Беседовали они через закрытую дверь — мужчина отказался ее открыть, хотя стражи порядка представились и назвали цель своего визита.

Прекратить беседу негостеприимный колымчанин решил с помощью оружия. Не открывая дверь, он произвел два выстрела в полицейских из охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра. Тяжких последствий удалось избежать.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Мужчину уже арестовали — он находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.