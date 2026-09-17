Россиян ждет шестидневная рабочая неделя: стали известны сроки

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 12 0

Привычный график в одном из месяцев претерпит изменение из-за переноса рабочего дня.

Когда у россиян будет шестидневная рабочая неделя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Россиян в 2027 году ждет шестидневная рабочая неделя в феврале

В феврале 2027 года россиянам предстоит одна шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По ее словам, согласно проекту Министерства труда и социальной защиты, рабочий понедельник 22 февраля планируется перенести на субботу, 20 февраля. Это позволит сформировать продолжительные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Таким образом, после шестидневной рабочей недели россияне смогут отдохнуть три дня — с 21 по 23 февраля.

При этом график переноса выходных на следующий год утверждается Правительством России. Минтруд ежегодно готовит соответствующий документ с учетом норм Трудового кодекса.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил сократить рабочее время для родителей несовершеннолетних детей на два часа в неделю без уменьшения заработной платы. Сейчас родители детей до 14 лет могут оформить неполный рабочий день по согласованию с работодателем, однако это может привести к снижению дохода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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