Свежий след на Луне: ученые нашли крупнейший современный кратер

На Луне обнаружили крупнейший современный ударный кратер диаметром 222 метра

На Луне обнаружили крупнейший из известных современных ударных кратеров в Солнечной системе. Его диаметр составляет около 222 метров. Об этом 16 сентября сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Science Advances.

Кратер получил название МакГетчина. По данным ученых, он появился в конце весны 2024 года после столкновения Луны с небольшим фрагментом кометы или астероида.

Новое образование обнаружили в 2025 году с помощью американской межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter. До этого крупнейшим известным современным ударным кратером считалась воронка диаметром около 70 метров.

Согласно существующим моделям, столкновения подобного масштаба происходят на Луне примерно раз в 132 года.

Тем временем интерес к естественному спутнику Земли продолжает расти. 13 сентября зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов допустил, что в будущем между странами может начаться соперничество за освоение Луны.

По словам парламентария, основанием для таких предположений стали заявления президента США Дональда Трампа о принадлежности Луны Соединенным Штатам.

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