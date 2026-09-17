Самолет потерпел крушение в Колумбии: пять человек погибли

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 18 0

Воздушное судно несколько дней искали в труднодоступном районе, где спасателям пришлось столкнуться с тяжелым рельефом и непогодой.

Самолет разбился в Колумбии погибли пять человек

Фото: x.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самолет Cessna разбился в Колумбии: погибли пять человек

В Колумбии обнаружили самолет Cessna T206, который потерпел крушение по пути из города Кондото в аэропорт Гуаймараль в Боготе. Все пять человек, находившихся на борту, погибли. Об этом 16 сентября сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья в соцсети X.

Воздушное судно с регистрационным номером HK-4985 исчезло с радаров утром 13 сентября во время полета в Боготу. Последний контакт с самолетом установили в горной лесистой местности на границе департаментов Чоко и Рисаральда.

Позднее поисковые группы обнаружили предполагаемое место крушения в районе природного национального парка Татама. Самолет находился в труднодоступной горной местности.

Проведению поисково-спасательной операции мешали сложный рельеф и неблагоприятные погодные условия. Для доставки спасателей к месту падения пришлось использовать вертолеты.

Власти Колумбии подтвердили гибель всех пяти человек, находившихся на борту самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Partenavia P.68 потерпел крушение в Венесуэле. На борту воздушного судна находились семь человек, среди которых оказалась украинская модель София Комар и венесуэльские бизнесмены Доминго Арнальдо Амаро Чакон и Гильермо Альфредо Амаро Чакон. Самолет выполнял рейс из национального парка Канайма в Сьюдад-Боливар и потерпел аварию в районе аэропорта имени Томаса де Эреса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.17
-0.07 97.13
-0.17
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:15
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя: стали известны сроки
5:00
Свежий след на Луне: ученые нашли крупнейший современный кратер
4:45
Самолет потерпел крушение в Колумбии: пять человек погибли
4:30
Песенка студента спета? Мошенники тестируют новую схему обмана учащихся
4:15
Доллар на развороте: каким будет курс на следующей неделе
4:00
Ученые впервые определили температуру тела тираннозавров

Сейчас читают

Сотрудник аэропорта Лейпцига рассказал, какой действительно дрон там поймали
Высоким мировым ценам на кофе скоро придет конец
Похоронила мужей и собирала бутылки: одинокий закат жизни Натальи Даниловой из «Места встречи»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен