Землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от Новороссийска

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 37 0

Информация о возможных последствиях подземных толчков уточняется.

Землетрясение магнитудой 4,2 около Новороссийска

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от Новороссийска

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали в Краснодарском крае. Подземные толчки произошли примерно в 41 километре от Новороссийска, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 41 километре к северо-западу от города и в 12 километрах к юго-западу от станицы Варениковской. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Информация о возможных последствиях подземных толчков уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Ливана зафиксировано сейсмическое событие, эквивалентное землетрясению магнитудой 4,1. Оно произошло 11 сентября, примерно в то же время, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала подземную инфраструктуру движения «Хезболла». Данные опубликовала Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в 18:08 по времени UTC (21:08 по московскому времени. — Прим. ред.) в 13 километрах к юго-западу от населенного пункта Набатия ат-Тахта. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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