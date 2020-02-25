Безработного петербуржца обокрали почти на десять миллионов рублей

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Игорь Рязов
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Преступник попал в квартиру на третьем этаже через окно.

Фото: www.globallookpress.com

Неизвестный украл из квартиры безработного жителя Санкт-Петербурга имущества на 9,6 миллиона рублей. Как стало известно 5-tv.ru, в жилье преступник забрался через окно.

Потерпевший заявил, что кража произошла в период с 21 по 24 февраля. Неизвестный попал в его квартиру на третьем этаже, отжав оконный стеклопакет. Добычей вора стали 62 тысячи евро, ювелирные изделия, а также банковская карта.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (часть четвертая статьи 158 УК РФ). Расследование продолжается.

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