Четверо человек погибли, пятеро ранены в результате ударов по ЛНР за сутки

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 21 0

ВСУ атаковали транспорт и гражданскую инфраструктуру.

Удары ВСУ по ЛНР за сутки 10 октября: новости, погибшие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За сутки от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в ЛНР погибли четыре человека, еще пять мирных жителей ранены. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.

«От вражеских атак за сутки в республике погибли четыре человека, еще пять мирных жителей ранены», — написал он на своем канале в Telegram.

Двое водителей на комбайне и грузовом автомобиле погибли от ран в Старобельском округе — боевики ВСУ ударили по территории фермерского хозяйства.

Также в районе села Паньковка Белокуракинского округа вражеский дрон попал в машину местной пекарни — работница получила тяжелые ранения, медики всю ночь пытались спасти ей жизнь, но пострадавшая скончалась. Еще одна жертва — в Антрацитовском округе, там был убит водитель легковой машины.

Раненые — в Лисичанске, Кременной и Новоайдаре. В первом населенном пункте пострадали 76-летняя женщина и 48-летний мужчина. Во втором и третьем под удар попали грузовики, ранены шоферы. Еще один житель — 21-летний парень — пострадал от атаки в Славяносербском округе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после атаки боевиков Вооруженных сил Украины на автобус в Луганске возбудили уголовное дело о террористическом акте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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