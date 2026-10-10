Такая демократия: муж Камалы Харрис запретил ей баллотироваться в президенты

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Даг Эмхофф в частных разговорах высказывался против повторного участия супруги в выборах.

WSJ: муж Харрис против ее нового участия в выборах

Фото: © Getty Images/Juliana Yamada/Contributor

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Муж Камалы Харрис запретил ей баллотироваться в президенты

Супруг бывшего вице-президента США Камалы Харрис Даг Эмхофф в частных разговорах высказывался против ее новой президентской кампании. Об этом 9 октября сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Эмхофф говорил некоторым собеседникам, что предпочел бы отказ жены от очередного выдвижения. Сомнения относительно ее участия в выборах высказывали и отдельные спонсоры.

Сама Харрис публично заявляла, что пока не приняла решения. Однако, как отмечает газета, она уже предпринимает шаги, которые могут указывать на подготовку к потенциальной третьей президентской кампании.

Среди них — переговоры с крупными спонсорами, найм сотрудников и поездки в ключевые штаты. Во время этих визитов Харрис поддерживает кандидатов от Демократической партии на ноябрьских промежуточных выборах.

Перспектива ее участия в президентской гонке 2028 года вызывает разногласия среди демократов. По сведениям WSJ, многие представители партии считают, что на следующих выборах следует сделать ставку на нового кандидата.

Эмхофф также опасается повторного выдвижения супруги. Тем не менее близкие к нему люди полагают, что при окончательном решении Харрис баллотироваться он окажет ей поддержку.

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