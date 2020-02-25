Петербурженка сделала из мертвой матери мумию, чтобы не расставаться с ней

Жительница Санкт-Петербурга мумифицировала собственную мать, чтобы не расставаться с ней. 5-tv.ru публикует подробности шокирующей истории.

В полицию обратилась родственница 82-летней скончавшейся. Она рассказала, что ранее ее сестра интересовалась у священника, как совершить обряд омывания и другие ритуальные услуги, и попросила полицию провести проверку.

Правоохранители установили, что скорую помощь в квартиру никто не вызывал. Когда они приехали на место, 46-летняя дочь умершей пенсионерки отказалась открыть дверь. Вскрывать ее пришлось сотрудникам МЧС.

Внутри они обнаружили труп, который та обрабатывала растворами марганцовки. По словам дочери женщщины, бальзамированием она занялась, поскольку не хотела прощаться с матерью.

Тело доставили в морг. Дочь умершей отвезли в психиатрическую больницу в неадекватном состоянии.