Пенсионера обокрали в Петербурге почти на шесть миллионов рублей

Неизвестный обокрал пенсионера на 5,8 миллиона рублей в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, в квартиру вор проник через окно на третьем этаже.

Преступление произошло в период с 21 по 24 февраля. Отжав оконный стеклопакет, злоумышленник попал в квартиру и направился к сейфу. Из него он достал более 60 тысяч евро, десяти тысяч долларов США, семи с половиной тысяч швейцарских франков, а также 400 тысяч рублей. Кроме этого, добычей преступника стал чемодан.

Полиция осмотрела место происшествия. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере (часть четвертая статьи 158 УК РФ).